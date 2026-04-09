Milano si accende | il festival che unisce podcast cinema e musica

Dal 10 al 12 aprile, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ospiterà un evento che coinvolge podcast, cinema e musica. Durante questa tre giorni, si svolgeranno incontri, proiezioni e performance che mettono in relazione diverse espressioni artistiche e culturali. L’iniziativa si inserisce nel calendario di manifestazioni dedicate alla crescita e alla diffusione di nuove modalità di narrazione e comunicazione.

Dal 10 al 12 aprile, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano diventerà l’epicentro di un dialogo multidisciplinare che intreccia giornalismo, cinema e nuove forme di narrazione digitale. La terza edizione del festival organizzato da Chora Media vedrà la partecipazione di figure di spicco del culturale, con l’obiettivo di esplorare il potere delle storie nel contrastare le polarizzazioni sociali e ricostruire un senso di comunità attraverso l’ascolto. Il programma si preannuncia denso di appuntamenti che spaziano dal talk al podcast, fino agli spettacoli dal vivo. Tra i protagonisti attesi figurano Cecilia Sala, Mario Calabresi e Anna Foglietta, insieme a voci come Franco Arminio e Michela Giraud. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano si accende: il festival che unisce podcast, cinema e musica Ciak, si pedala: il festival che unisce cinema e bicicletta cerca i nuovi talenti under 35Il festival Cinebike del Friuli Venezia Giulia lancia la quarta edizione del concorso internazionale dedicato agli under 35. Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a... Temi più discussi: Trento Film Festival: a Milano si accende la montagna tra cinema, libri e grandi ospiti; Remigration Summit Milano, si alza il fronte dello stop: ‘Appuntamento d’odio’; Inter-Roma a San Siro: il piano Atm per le metro e i mezzi di superficie. Come arrivare allo stadio; Miss Chiquita House accende di colore la Milano Design Week. Milano Latin Festival 2026: l’estate meneghina si accende con i ritmi dell’America LatinaL’estate milanese si prepara a risuonare delle sonorità, dei colori e dei profumi dell’America Latina. Dall’11 giugno al 15 agosto 2026 torna il Milano Latin Festival, l’evento che ogni anno trasforma ... megamodo.com Milano riabbraccia l’hockey su ghiaccio: nasce il nuovo progetto rossoblùDopo anni di assenza, Milano torna sul ghiaccio con l’Hockey Club Milano: nuova arena, investimenti e progetto europeo. milanosportiva.com Nel cuore di Milano una nuova generazione di leader del digital commerce si incontra per ridefinire strategie, infrastrutture e modelli di controllo x.com LD Porte: produzione e installazione serramenti a Milano Ai microfoni con Dorian Luzi @ld_porte ld-porte.it #storytimeofficial #evoluzioneradio #storytime #podcast #intervista - facebook.com facebook