A L'Aquila, diverse associazioni sportive hanno aderito al progetto IncludiAmo, che mira a coinvolgere bambini e ragazzi con autismo attraverso attività sportive. L'iniziativa coinvolge scuole e famiglie, con l'obiettivo di favorire l'inclusione e l'interazione tra i partecipanti. Sono state organizzate sessioni di sport adattato e attività di gruppo, con il supporto di allenatori e specialisti che lavorano per creare un ambiente accogliente e accessibile.

? Domande chiave Come può lo sport abbattere le barriere dell'autismo a L'Aquila?. Quali associazioni sportive locali hanno aderito al progetto IncludiAmo?. Perché la collaborazione tra scuola e istituzioni è fondamentale per l'inclusione?. Quanti alunni saranno coinvolti nelle prossime tappe del percorso educativo?.? In Breve Evento conclusivo venerdì 8 maggio 2026 presso il Palazzetto dello Sport dell'Aquila.. Partecipazione di presidenti C.P.G.A. Pattinaggio, Rugby, Circolo Tennis e Piscina Comunale.. Progetto esteso a circa 2000 alunni degli istituti Patini e Mazzini a maggio.. Collaborazione tra Comune, associazione 2k5 e Istituto Comprensivo Gianni Rodari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila: lo sport unisce scuola e famiglie per l’autismo

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