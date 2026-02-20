Petagna | Sono stato male mi ha aiutato uno psicologo Ora ho solo un amico sono spariti tutti

Andrea Petagna si racconta nel corso di un'intertvista in cui spiega cos'è successo nell'ultimo anno e mezzo: "Stavo male, sono andato da uno psicologo, mi è servito".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Conti e Macii bronzo olimpico dopo l’amore finito: “Sono volati stracci, lo psicologo ci ha aiutato”

Leggi anche: Davide Costanzo lascia il calcio a 23 anni, è stato capitano del Napoli: “Sono spariti quasi tutti”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La confessione a cuore aperto di Andrea Petagna: 'Stavo male, ecco come sono tornato a segnare'; L'ex Cagliari racconta la sua storia di rinascita. Petagna: La malattia di mio figlio e la...; Petagna si racconta alla Gazzetta: I tifosi sono stati d’aiuto. Serve umiltà!.

Petagna: Ero solo e depresso, sono rinato grazie a mio figlio. Basta gossip, sogno il 50° gol in AL’attaccante del Monza racconta la sua storia di rinascita Non giocavo, stavo male, uno psicologo mi ha aiutato. Oggi sono forte e felice: il gol con la Juve Stabia mi ha sbloccato ... gazzetta.it

La confessione a cuore aperto di Andrea Petagna: 'Stavo male, ecco come sono tornato a segnare'Petagna racconta l’anno più duro e il rilancio con il Monza: malattia del figlio, separazione, critiche e obiettivo Serie A. monza-news.it

Una foto di Michele Petagna ci porta nella Roma del 1865. Siamo in estate, in Piazza Navona. Qui, per l’ultima volta, compare il famoso lago artificiale che riempiva la piazza ogni anno. Oggi pochi lo ricordano, ma un tempo il laghetto era un momento di svag - facebook.com facebook