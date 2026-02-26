Il padre di Domenico | Ho capito che era andata male quando i medici sono spariti

«Il professor Oppido adesso non lo voglio vedere manco da lontano. Sarà la magistratura a fare chiarezza, certo, ma preferisco non incontrarlo». Antonio Caliendo, 39 anni, parla oggi con il Corriere della Sera della morte del figlio Domenico dopo il trapianto sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli. Finora era stato in silenzio, spiega, «perché sono molto arrabbiato. E mia moglie Patrizia preferisce tenermi lontano dai giornalisti per evitare che esploda». E dice che c’è stato un momento preciso in cui ha capito che sarebbe finita male: «Dopo Capodanno i medici sparirono tutti, nessuno ci venne a dire più niente, era finita, ma noi ancora non lo sapevamo». 🔗 Leggi su Open.online

