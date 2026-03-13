Domenico | il suo lascito fa volare le donazioni di organi in Italia

Nel 2026 le donazioni di organi in Italia hanno registrato un aumento significativo, attribuito al lascito di Domenico. Sua madre, Patrizia, ha commentato che è positivo vedere come la solidarietà non si sia fermata di fronte alla tragedia del figlio, sottolineando l'importanza della fiducia nel sistema. I dati ufficiali mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti, evidenziando un trend in crescita.

Domenico: boom di donazioni di organi nel 2026. La madre Patrizia: "Felice che la tragedia di mio figlio non abbia fermato la solidarietà, serve fiducia". Domenico continua a generare speranza, trasformando una vicenda dolorosa in un volano per la solidarietà nazionale. Nonostante i timori iniziali che la tragedia del piccolo potesse incrinare la fiducia dei cittadini nel sistema dei trapianti, i dati più recenti raccontano una realtà opposta: il numero di chi sceglie di donare è in netta crescita. Patrizia Mercolino, madre del bambino scomparso, ha accolto con profonda commozione questo segnale di maturità civile, ribadendo l'importanza di credere ancora nell'impegno quotidiano della classe medica e nella "buona sanità". 🔗 Leggi su 2anews.it

