Una trentina di motociclette sono state fermate durante controlli sulla strada statale 257 Apecchiese, all’altezza della frazione di Fraccano. In seguito, sono state adottate misure di sicurezza con l’accompagnamento di una scorta. Sono stati inoltre effettuati controlli e multe ai conducenti che non rispettavano le norme del codice della strada.

In tutto sono state fermate una trentina di motociclette all’altezza della frazione di Fraccano per i controlli sulla strada statale 257 Apecchiese. L’obiettivo è prevenire gli incidenti causati dall’alta velocità. Nel corso delle operazioni sono state sanzionate due persone per velocità non commisurata alle caratteristiche del tracciato, mentre gli agenti hanno verificato anche il rispetto delle norme tecniche dei mezzi e l’eventuale assunzione di alcol. Sotto la direzione del comandante Emanuele Mattei, le pattuglie della Polizia Locale hanno monitorato nel primo pomeriggio di ieri la direttrice umbro-marchigiana per garantire la pubblica incolumità: l’attività di vigilanza proseguirà per tutto il periodo estivo, concentrandosi soprattutto nei giorni festivi lungo i tornanti più trafficati della zona, soprattutto dai centauri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Apecchiese finisce sotto scorta. Controlli e multe per i motociclisti

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