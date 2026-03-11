Incidente sull' Apecchiese perde il controllo del camion e finisce fuori strada

Oggi sull'Apecchiese, al km 7+100, un camion ha perso il controllo e si è scontrato con il margine della carreggiata. Il conducente ha perso la direzione del veicolo, che è finito quasi completamente fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nell’incidente.

Perde il controllo del camion e finisce fuori strada. È successo nella giornata di oggi, mercoledì 11 marzo, lungo la strada "Apecchiese" al km 7+100 dove il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante, finendo quasi totalmente fuori strada e rischiando di finire nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Perde il controllo del furgoncino e finisce fuori strada: estratto dal mezzoIntervento dei vigili del fuoco sulla provinciale, il malcapitato non ha riportato gravi conseguenze. Leggi anche: Perde il controllo e finisce fuori strada in un campo: un ferito Tutti gli aggiornamenti su Incidente sull Temi più discussi: Perde il controllo della moto sull'Apecchiese e finisce in un dirupo: 47enne in ospedale; Perde il controllo della moto e finisce in un dirupo; Perde il controllo della moto e si schianta: centauro portato in ospedale; Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 47enne in ospedale. Perde il controllo della moto sull'Apecchiese e finisce in un dirupo: 47enne in ospedalePerde il controllo della moto, cade e finisce in un dirupo. E' successo domenica 8 marzo intorno alle 13 sulla SR 257 Apecchiese, all'altezza del chilometro 7+700. L'uomo, un 47enne residente a Marcia ... corrieredellumbria.it Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 47enne in ospedaleIncidente lungo la Apecchiese - la strada regionale che collega Città di Castello ad Acqualagna, nelle Marche. Il sinistro, come riporta PerugiaToday.it, si è verificato intorno alle 13 di oggi, domen ... arezzonotizie.it Incidente sulla SS107 tra Paola e Cosenza Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 107, l’arteria che collega Paola a Cosenza. A scontrarsi sono stati un furgone GLS e una Citroen. Il bilancio provvisorio parla - facebook.com facebook