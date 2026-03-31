Nella zona di Licola e Pozzuoli, i carabinieri hanno intensificato i controlli, fermando numerosi automobilisti e motociclisti. Durante le operazioni, sono state elevate molte multe a causa di infrazioni al codice della strada. Le verifiche sono state condotte in risposta alle condizioni di pioggia che hanno interessato l’area.

Alto impatto per i carabinieri della stazione di Licola e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Pozzuoli. Ben 71 le persone identificate, 39 i veicoli controllati di cui 1 sottoposto a fermo e 2 a sequestro. Sono 3, invece, le contravvenzioni a codice della strada per un totale di 6mila e 700 euro. Sono 3 anche le persone segnalate per uso personale di droga. Denunce per altre tre persone: un 28enne e un 43enne trovati alla guida senza patente con recidiva nel biennio. Stesso epilogo per un 17enne che, in sella al suo scooter, non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri. Il ragazzo si è dato alla fuga per le vie limitrofe della città per poi essere fermato dai militari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Automobilisti e motociclisti sorpresi dai carabinieri: è pioggia di multe

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