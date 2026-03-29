A Rivalta, un'anziana donna è stata aggredita e derubata nel suo garage durante le ore diurne, all’interno di un cortile privato. L’episodio ha suscitato timori tra i residenti, che si sono lamentati del fatto che i ladri sembrano agire senza timore. La scena si è verificata nel contesto di un episodio di furto avvenuto nel pomeriggio, in un’area privata del paese.

"Viviamo nella paura, mentre i ladri sembra che non siano spaventati di nulla". Uno scippo in pieno giorno, all’interno di un cortile privato, riaccende la paura tra i residenti di Rivalta. È successo giovedì in tarda mattinata, intorno alle 11, in via Garlassi, dove una donna anziana di 80 anni è stata aggredita mentre rientrava a casa col marito dopo aver fatto la spesa. A raccontare l’episodio è Martina Grassi, 32 anni, nipote della vittima e residente nella stessa zona. "Abito a Rivalta e ultimamente qui non se ne può più: siamo lontani anni luce da una sicurezza che dovrebbe essere la normalità", denuncia. Secondo quanto ricostruito, la zia aveva appena parcheggiato l’auto in garage quando un uomo l’ha sorpresa alle spalle, strappandole la borsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scippo in pieno giorno a Rivalta. Anziana aggredita in garage: "Qui ora viviamo nel terrore"

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