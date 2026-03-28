Il Rettore ha dichiarato che gli studenti rappresentano il presente, non il futuro, sottolineando l’importanza dell’ascolto delle loro esigenze per orientare le decisioni dell’università. Ha anche parlato delle iniziative adottate sui temi della pace e dei diritti umani, evidenziando come l’esperienza accademica sia al centro delle scelte dell’ateneo. La sua visione si concentra sull’interazione diretta con gli studenti come elemento fondamentale.

L’ascolto degli studenti come chiave per comprendere il presente, il valore dell’esperienza accademica nella guida dell’Ateneo e scelte concrete sui temi della pace e dei diritti umani. È questa la traiettoria delineata dal Rettore Massimiliano Marianelli in un intervento che intreccia formazione, responsabilità e visione. Nel corso della recente diretta di Fast News Platform, la professoressa universitaria italo-argentina Liliana Di Masi, da 32 anni impegnata nell’insegnamento presso la principale università pubblica di Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue, ha rivolto una serie di domande al Rettore perugino Massimiliano Marianelli (Università degli Studi di Perugia). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Gli studenti non sono il futuro, sono il presente”: la visione del Rettore Massimiliano Marianelli tra università, innovazione e pace

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