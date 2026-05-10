Durante l’ultima analisi, è stato evidenziato che il Trodica ha ottenuto risultati inferiori nelle gare disputate in trasferta. La squadra si è piazzata terza, dietro alla K Sport, che ha lavorato per il salto di categoria negli ultimi tre anni, e alla Fermana, nota per la sua lunga tradizione e la forza dimostrata in campo. Sono stati espressi alcuni rimpianti per le occasioni mancate durante le partite fuori casa.

"Abbiamo tantissimi rimpianti perché avremmo potuto fare di più, anche se siamo arrivati terzi dietro K Sport, che da tre anni ha lavorato per il salto di categoria, e la Fermana che ha una grossa tradizione oltre a essere una squadra forte". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, analizza la stagione. "In casa – aggiunge – siamo stati un rullo compressore mentre in trasferta abbiamo lasciato a desiderare". La stagione non è ancora finita in Eccellenza: oggi ci sono i playout dove tra le squadre della provincia sarà impegnato il Chiesanuova. "I playout sono molto equilibrati. Vedo favoriti Montegranaro e Chiesanuova perché dispongono di due risultati su tre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi. "Il Trodica è mancato nelle gare in trasferta»

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