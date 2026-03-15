Trasferta insidiosa a Urbino Trodica c’è da garantirsi il terzo posto

La squadra si prepara per una trasferta difficile a Urbino, con l’obiettivo di assicurarsi il terzo posto in classifica. L’allenatore ha affermato che tutto dipende dalle prossime partite e che, vincendo le gare rimaste, la qualificazione ai playoff sarà garantita. Ha anche sottolineato che il Trodica deve giocare i playoff e che con questa rosa può fare bene.

"Il terzo posto dipende solo da noi, vincendo le gare rimaste saremo sicuri di avere centrato questo obiettivo perché come minimo il Trodica deve giocare i playoff dove possiamo fare bene con questa rosa". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, guarda alla gara a Urbino come a uno degli appuntamenti da vincere. "Ora nessun calcolo, tutti noi ci assumiamo le responsabilità e andiamo a Urbino ad azzannare la gara contro un avversario in salute. Il loro allenatore è stato bravo a ricompattare il gruppo dopo la pesante sconfitta a Montecchio infilando una serie di risultati che li ha portati a ridosso della zona playoff". All’andata non c’è stata partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trasferta insidiosa a Urbino. "Trodica, c’è da garantirsi il terzo posto» Articoli correlati Trodica. Buratti: "L’obiettivo è centrare il terzo posto»Dopo oltre un mese il Trodica è tornato alla vittoria e lo ha fatto sempre al San Francesco, superando l’Urbania. L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila. Trasferta insidiosa per i bianconeriUltima domenica di riposo per l’Atletico Ascoli che da oggi chiuderà in anticipo le festività del 2025, salvo ritagliarsi una mattinata libera il...