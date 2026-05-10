L’analisi Al di là della pressione esercitata dall’Entella il rammarico maggiore degli apuani è di essersi fatti due gol da soli Buona prestazione al netto degli errori
La Carrarese ha affrontato la partita con impegno, ma i due gol subiti sono arrivati da errori propri, nonostante una prestazione complessivamente positiva. La squadra ha mostrato segnali di buona organizzazione, anche se alcune disattenzioni hanno pesato nel risultato finale. La pressione esercitata dall’avversario è stata evidente, ma il vero rammarico riguarda le occasioni perse e i goal evitabili. La partita si è conclusa con un risultato che riflette anche questi aspetti.
Il rammarico maggiore della Carrarese è quello, al di là della pressione esercitata dalla Virtus Entella, di essersi fatta due gol praticamente da sola. Sul secondo, nato da uno sciagurato retropassaggio corto di Oliana, c’è poco da dire e da analizzare. Sul primo, nato invece da una particolare situazione di gioco, è tornato il mister salentino anche per spiegare meglio la posizione così avanzata di Bleve nell’occasione e la dinamica dell’azione. "L’episodio del primo gol è venuto da un calcio d’angolo a nostro favore – ha stigmatizzato Calabro – una situazione sul quale lavoriamo molto in settimana e che comunque ci aveva permesso di liberare un giocatore al tiro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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