L’analisi Al di là della pressione esercitata dall’Entella il rammarico maggiore degli apuani è di essersi fatti due gol da soli Buona prestazione al netto degli errori

La Carrarese ha affrontato la partita con impegno, ma i due gol subiti sono arrivati da errori propri, nonostante una prestazione complessivamente positiva. La squadra ha mostrato segnali di buona organizzazione, anche se alcune disattenzioni hanno pesato nel risultato finale. La pressione esercitata dall’avversario è stata evidente, ma il vero rammarico riguarda le occasioni perse e i goal evitabili. La partita si è conclusa con un risultato che riflette anche questi aspetti.

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