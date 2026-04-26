Durante una partita, un attaccante ha colpito il palo con un tiro ravvicinato, mentre la squadra avversaria ha segnato ancora una volta, sfruttando le occasioni fallite dall’altra parte. Il Parma ha concluso l’incontro con una vittoria, nonostante numerosi errori e un tentativo fallito di segnare. La partita si è conclusa con il risultato che ha premiato gli ospiti, lasciando i padroni di casa a bocca asciutta.

di Saverio Bargagna PISA Filip Stojilkovi?, 26 anni, di professione attaccante, calcia sul palo l’occasionissima a tu per tu col portiere del Parma Zion Suzuki. Un rigore in movimento. L’errore dello svizzero è un deprimente déjà vu. È la quarta partita consecutiva che il Pisa fallisce un gol facile-facile arrivando sotto la porta avversaria con soltanto il portiere a frapporsi. Col Torino in casa l’erroraccio di Tramoni (il match stazionava sullo 0-0). A Roma il danese Højholt è lanciato in solitaria, ma si fa riprendere nel momento chiave. Col Genoa, Angori centra Bijlow sull’1-0 per i nerazzurri: era solissimo. A Parma l’attaccante Stojilkovi? (sullo 0-0) colpisce il palo anche lui in solitaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due pali e tantissimi errori. Poi come sempre il gol degli altri. E anche il Parma si prende tutto

CALCIOMERCATO di ESPERIENZA o AZZARDO Ecco come cambia il Monaco per la CHAMPIONS!

Notizie correlate

Leggi anche: Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza. Poi ci pensa il solito McTominay

Leggi anche: Parma-Pisa 1-0 | Due pali dei nerazzurri nel primo tempo, poi poco: è quasi addio alla serie A

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Due pali e tantissimi errori. Poi come sempre il gol degli altri. E anche il Parma si prende tutto; La partita tra Manchester City e Arsenal ha dimostrato perché avere Erling Haaland fa tutta la differenza del mondo; Cesena-Sampdoria 25 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Dal Franchi alla ruota panoramica. Il ’signor no’ inguaiato da un sì. Vietò le pensiline ma ’dimenticò’ i pali.

Due pali e tantissimi errori. Poi come sempre il gol degli altri. E anche il Parma si prende tuttoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Parma - Pisa 1-0. Decide Elphege nel finale di gara. Nel primo tempo due pali di Akinsanmiro e Stojilkovic. Nella ripresa Meister e Moreo hanno la palla del vantaggio. Pisanews Comune di Pisa Pisa Sporting Club - facebook.com facebook