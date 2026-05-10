Lampo Vlahovic Juventus da Euro sorpasso

Dopo due partite senza reti, l’attaccante della Juventus ha segnato di nuovo, portando i bianconeri alla vittoria contro il Lecce. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla zona Champions League in classifica. L’allenatore ha schierato l’attaccante come riferimento centrale, e il gol è arrivato nel secondo tempo. La Juventus resta in corsa per un posto europeo, con il risultato che influisce sulla posizione in classifica.

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Per fortuna che c’è Vlahovic, ora, per Spalletti. Il secondo gol in due partite fa riscattare la Juve, che battendo il Lecce vede più vicina all’orizzonte una Champions salvifica. Chissà se vedere le semifinali in tv ha fatto scattare nuovi spunti, per emulazione. O forse è stata semplicemente la fame di un pass per l’Europa dei grandi a scatenare la Signora dopo il pari col Verona. Ma quanto si è visto nei primi minuti ieri al Via del Mare ha avuto il fascino dell’inedito, per questo campionato: una squadra, la Juventus, indemoniata, senza alcuna paura poi di prenderle. In rete ci è andato Vlahovic dopo 12 secondi di gioco, e nemmeno un giro di lancetta dopo ecco il Lecce sfiorare il pari con Cheddira, bloccato solo da un Di Gregorio superbo, del tutto intenzionato a dimenticare la topica contro il Verona.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lampo Vlahovic, Juventus da Euro sorpasso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALLARME VLAHOVIC #vlahovic #juventus #calcio #soccershorts Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-1: lampo Vlahovic, scatto Champions per SpallettiVoti, top e flop del match del ‘Via del Mare’, valido per la 36° giornata del campionato di Serie A Le pagelle di Lecce-Juve (Ansa) – Calciomercato. Milan-Juventus, la scelta di Spalletti su Vlahovic. Sorpasso YildizLa squadra bianconera affronterà questa sera il Milan nel posticipo di San Siro: le ultime in casa Juve La Juventus è partita questa mattina poco...