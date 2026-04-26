Questa sera a San Siro si svolge il match tra Milan e Juventus, con le due squadre pronte a sfidarsi nel posticipo. La Juventus ha lasciato la sede di allenamento questa mattina poco dopo le 11, dirigendosi verso Milano. La formazione bianconera include la scelta di Spalletti su Vlahovic, mentre Yildiz sembra aver superato la concorrenza per una maglia da titolare.

La squadra bianconera affronterà questa sera il Milan nel posticipo di San Siro: le ultime in casa Juve La Juventus è partita questa mattina poco dopo le 11 direzione Milano, dove questa era affronterà il Milan dell’ex Allegri nel big match del ‘Meazza’. Vlahovic e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it La squadra bianconera alloggerà nel consueto hotel a pochissimi minuti da San Siro nel mini-ritiro prima della gara e sul pullman partito dalla Continassa c’era anche Dusan Vlahovic. Spalletti recupera quindi il centravanti serbo, che si era nuovamente infortunato nel riscaldamento durante il secondo tempo della sfida casalinga con il Sassuolo. Juventus, tre rientri per Spalletti in vista del Milan.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Juventus, la scelta di Spalletti su Vlahovic. Sorpasso Yildiz

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