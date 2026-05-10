Lampedusa il tormento di una madre | cerca il figlio nel DNA

Una madre di Lampedusa ha avviato un tentativo di identificare il proprio figlio scomparso dodici anni fa attraverso un test del DNA. La donna vive ora in clandestinità, nel tentativo di trovare il figlio e riabbracciarlo. La sua richiesta si basa sulla possibilità offerta dalla ricerca genetica di confrontare i campioni biologici e confermare l’identità di una persona scomparsa. La vicenda coinvolge le difficoltà legate alla ricerca e alle procedure legali in casi di scomparsa prolungata.

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