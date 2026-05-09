Nel 2013, a Lampedusa, si è verificato un naufragio che ha provocato numerose vittime e dispersi. Per identificare i corpi, sono stati utilizzati bracciali d'oro trovati tra le vittime, in quanto alcuni di essi portavano ancora i gioielli. La procedura di identificazione si basa sull'analisi del DNA, che richiede prove scientifiche specifiche per associare i resti a persone scomparse. La questione riguarda anche come queste prove possano confermare l’identità dei corpi recuperati.

? Domande chiave Come possono i bracciali d'oro identificare i dispersi di Lampedusa?. Quali prove scientifiche serviranno per dare un nome ai corpi?. Perché il riconoscimento visivo non ha valore legale per le famiglie?. Come può una banca dati europea garantire il diritto al lutto?.? In Breve 15 familiari eritrei ad Addis Abeba hanno fornito campioni salivari per i test genetici.. Medici del Labanof di Milano confrontano i campioni con i resti del 3 ottobre 2013.. Il modello segue l'operazione di Utrecht dove sono state identificate 3 persone su 368.. Tareke Brhane propone all'UE una banca dati europea del DNA per le vittime.. Ad Addis Abeba, in Etiopia, circa 15 familiari di dispersi eritrei hanno identificato tracce o corpi del proprio congiunto tra i resti del naufragio avvenuto a Lampedusa il 3 ottobre 2013.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Naufragio Lampedusa 2013: il DNA per dare un nome ai dispersi

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