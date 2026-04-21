Lamborghini few-off roadster il vertice V12 a cielo aperto

Una panoramica sulle vetture di lusso del marchio, che spaziano dalla storica Miura Roadster alla più recente Sián Roadster, evidenzia le versioni limitate e aperte create nel tempo. Questi modelli rappresentano spesso il massimo dell’esclusività e dell’innovazione tecnica, con alcuni a cielo aperto e motori V12. La produzione di queste auto si concentra su pezzi rari e altamente desiderati, simbolo di eccellenza nel settore delle auto sportive di lusso.

(Adnkronos) – Dalla Miura Roadster alla Sián Roadster, le serie limitate aperte del marchio raccontano il lato più esclusivo, estremo e visionario di Sant’Agata Bolognese. Guidare una Lamborghini Roadster con motore V12 significa entrare in una dimensione in cui prestazioni e coinvolgimento sensoriale si fondono senza filtri. Modelli come Diablo Roadster, Murciélago Roadster e Aventador Roadster hanno reso celebre questa formula, ma esiste un livello ancora più raro ed elitario: quello delle few-off Roadster. Si tratta di vetture costruite in numeri ridottissimi, nate per rappresentare il massimo della ricerca Lamborghini in termini di stile, tecnica e carattere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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