Wolfsburg ufficiale il ritorno di Hecking sulla panchina biancoverde dopo 10 anni I dettagli

Il Wolfsburg ha annunciato il ritorno di Dieter Hecking come allenatore della squadra. Dopo dieci anni, l’allenatore di 61 anni torna sulla panchina biancoverde, sostituendo Daniel Bauer, con cui si è conclusa la collaborazione poche ore prima. La società ha ufficializzato l’accordo e ha comunicato la nuova nomina senza ulteriori dettagli.

