C ’è una regola non scritta nel mondo dei produttori musicali: « L’uomo porta la donna ai concerti, la donna non porta l’uomo. Vale a dire che il concerto di un uomo porta le ragazzine urlanti, che si portano dietro i fidanzati; un’artista donna difficilmente fa questo. Anche se ci sono state donne che hanno avuto successo, sono sempre state meno rispetto agli uomini. È un discorso di utenza». Tosca torna con “Feminae”: un inno alla condivisione e alla voce femminile X Leggi anche › Al lavoro con. Tosca, cantante e mentore di giovani artisti Il virgolettato che leggete è di una delle mie artiste preferite: Tiziana Donati, al secolo Tosca. Diceva queste cose in una lucidissima intervista nel 2019, rivendicando il diritto delle donne a fare musica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’album "Feminae" è fatto di inediti abbaglianti e rivisitazioni insolite. E tante collaborazioni al femminile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tosca: nel nuovo album Feminae tante collaborazioni: da Carmen Consoli a Ornella Vanoni, da Paolo Fresu a Maria BethâniaTosca presenta Feminae seduta ai tavolini di Cascina Cuccagna, a Milano, come tra amici si chiacchiera davanti a un bicchiere di vino.

Juli: è uscito oggi il “Solito cinema”, il primo album del produttore, con all’interno tante collaborazioniÈ il produttore dei record 35 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali.