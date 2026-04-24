Tosca | nel nuovo album Feminae tante collaborazioni | da Carmen Consoli a Ornella Vanoni da Paolo Fresu a Maria Bethânia

Tosca ha annunciato il nuovo album intitolato Feminae, che include numerose collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Tra i nomi coinvolti ci sono Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Paolo Fresu e Maria Bethânia. La presentazione dell’album si è svolta a Milano, presso Cascina Cuccagna, in un’atmosfera informale e conviviale, con l’artista seduta tra amici mentre discute del progetto e si gusta un bicchiere di vino.

Tosca presenta Feminae seduta ai tavolini di Cascina Cuccagna, a Milano, come tra amici si chiacchiera davanti a un bicchiere di vino. «Tutti i brani mi hanno suggerito il femminile come tema», racconta. «C’è tanto di bello nell’essere femmine, dobbiamo riappropriarci di questo termine sganciandolo dai significati di seduzione, isteria o debolezza. E uscire dalla trappola della mercificazione». Il titolo del suo nuovo album, che arriva a sette anni da Morabeza, però non lo ha trovato lei. «Lo ha scelto Renzo Arbore, il mio mentore che chiamo almeno una volta al mese». Ma la lista di amici – amiche soprattutto – della scena internazionale e italiana che hanno partecipato al disco è lunga, e bellissima.🔗 Leggi su Amica.it

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Franco Battiato / Carmen Consoli facebook

#Musica Esce domani sulle piattaforme, in cd e vinile "Feminae" il nuovo album di #Tosca. Tante le collaborazioni e i duetti inediti: da Maria Bethânia a Sílvia Pérez Cruz, da Carmen Consoli a Ornella Vanoni. @TimisoaraPinto #GR1 x.com