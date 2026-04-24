Oggi è stato pubblicato il primo album del produttore, intitolato “Solito cinema”, che include numerose collaborazioni. Il produttore ha alle spalle un percorso di successo con 35 dischi di platino, 28 di oro e oltre un miliardo di stream a livello globale. L’album rappresenta il suo debutto come artista e contiene brani con diversi artisti del panorama musicale.

È il produttore dei record 35 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali. Collaborazioni con Olly, Emma, Ultimo e tanti altri JULI OGGI È USCITO “SOLITO CINEMA” IL SUO PRIMO ALBUM CON FABIO CONCATO TOMMASO PARADISO FULMINACCI BRESH FRANCO 126 BIAGIO ANTONACCI COEZ EMMA ELISA ENRICO NIGIOTTI TREDICI PIETRO OLLY È uscito oggi, venerdì 24 aprile, il “SOLITO CINEMA” di JULI, il suo primo album che contiene tante collaborazioni. FABIO CONCATO, TOMMASO PARADISO, FULMINACCI, BRESH, FRANCO 126, BIAGIO ANTONACCI, COEZ, EMMA, ELISA, ENRICO NIGIOTTI, TREDICI PIETRO, OLLY sono gli amici che sono entrati in questo “solito cinema” unendo la loro musica e le loro voci al talento di JULI: il risultato è questo atteso album composto da 12 tracce in cui mondi diversi si mixano creando un’identità unica.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Juli: è uscito oggi il “Solito cinema”, il primo album del produttore, con all’interno tante collaborazioni

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SOLITO CINEMA, il nuovo album di @juli__, è fuori ora @epicrecordsitaly @sonymusicitaly facebook

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