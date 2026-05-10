Durante le riprese di Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga è apparsa in alcune scene come comparsa, cantando in modo diretto. Le riprese hanno coinvolto anche la presenza di comparse sul set. In una delle sequenze, si è verificato un episodio che ha portato a un confronto tra l’artista e la produzione. La scena in cui Lady Gaga entra in scena ha attirato l’attenzione, poiché si tratta di un momento chiave all’interno della narrazione.

Quando Lady Gaga entra in scena ne Il Diavolo Veste Prada 2, non è solo per cantare: c’è un conto in sospeso con Miranda Priestly, e questa volta la terribile direttrice di Runway non ha più tutte le carte in mano. Il cameo della popstar nel sequel più atteso dell’anno è molto più di una semplice performance musicale: si tratta di una resa dei conti mascherata da favore professionale, un gelo sottile che attraversa il backstage milanese e si materializza in una sola, perfetta stilettata verbale. Nel film, ambientato in un’industria della moda che scricchiola sotto il peso della crisi dell’editoria patinata, Miranda Priestly si trova a dover chiedere aiuti che un tempo non avrebbe mai contemplato.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Lady Gaga cantava davvero”: cosa è successo con le comparse sul set de Il Diavolo veste Prada 2

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