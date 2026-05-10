Lady Gaga al posto di Meryl Streep ne Il Diavolo Veste Prada 3? La proposta shock!
Una proposta sorprendente sta facendo discutere tra i fan della saga de Il Diavolo Veste Prada: dopo il successo del sequel, un’attrice famosa per la musica potrebbe interpretare il ruolo di Miranda Priestly nel terzo film. Meryl Streep, che ha interpretato il personaggio, ha avanzato questa idea, suggerendo che Lady Gaga potrebbe essere la nuova protagonista. La proposta ha già acceso un acceso dibattito tra gli appassionati della serie.
Dopo il successo del sequel de Il Diavolo Veste Prada, Meryl Streep lancia una proposta sorprendente: Lady Gaga potrebbe prendere il posto di Miranda Priestly nel terzo capitolo. Ecco cosa sta succedendo attorno al possibile terzo film. Leggi anche: Il Diavolo veste Prada 2, sapete quanto ha incassato in un solo giorno? Cifra sconvolgente, mai così alta! Il successo del nuovo capitolo de Il Diavolo Veste Prada ha riacceso l’entusiasmo dei fan e aperto già le porte a nuove indiscrezioni sul futuro della saga cinematografica. A pochi giorni dall’uscita del sequel, infatti, il film starebbe già registrando incassi molto importanti al botteghino internazionale, alimentando le voci su un possibile terzo capitolo.🔗 Leggi su Donnapop.it
Notizie correlate
Da Meryl Streep a Lady Gaga: il cast del Diavolo veste Prada 2 al completo alla première di New YorkLa world premiere de Il Diavolo veste Prada 2 si è tenuta a New York, accogliendo sul red carpet del Lincoln Center il cast al completo e tanti...
Leggi anche: Chi è Adolfo Stefanelli, il pastry chef de Il Diavolo Veste Prada 2 che ha conquistato Meryl Streep (e non ha riconosciuto Lady Gaga)