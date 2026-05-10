Lady Gaga al posto di Meryl Streep ne Il Diavolo Veste Prada 3? La proposta shock!

Una proposta sorprendente sta facendo discutere tra i fan della saga de Il Diavolo Veste Prada: dopo il successo del sequel, un’attrice famosa per la musica potrebbe interpretare il ruolo di Miranda Priestly nel terzo film. Meryl Streep, che ha interpretato il personaggio, ha avanzato questa idea, suggerendo che Lady Gaga potrebbe essere la nuova protagonista. La proposta ha già acceso un acceso dibattito tra gli appassionati della serie.

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