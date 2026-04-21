Da Meryl Streep a Lady Gaga | il cast del Diavolo veste Prada 2 al completo alla première di New York

A poco più di una settimana dall’uscita nelle sale, si è svolta a New York la première del film diretto da David Frankel, sequel di un celebre titolo. Tra gli ospiti presenti, il cast principale comprendeva attrici e cantanti note per ruoli e carriere di successo. L’evento ha attirato numerosi giornalisti e fan, con molte foto e interviste sui social media. La serata si è conclusa senza incidenti o imprevisti di rilievo.

La world premiere de Il Diavolo veste Prada 2 si è tenuta a New York, accogliendo sul red carpet del Lincoln Center il cast al completo e tanti ospiti, tanto che potrebbe essere stata una delle anteprime più affollate di star degli ultimi tempi. Atteso nelle sale italiane dal 29 aprile, il secondo capitolo diretto da David Frankel torna a 20 anni di distanza, conservando il cast originale con alcune guest star illustri: sul tappeto rosso newyorkese c'erano proprio tutti. Ha subito catturato l'attenzione la foto scattata al cast originale in cui Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci si stringono in un abbraccio, mostrando l'affinità mai persa a distanza di due decenni.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Da Meryl Streep a Lady Gaga: il cast del Diavolo veste Prada 2 al completo alla première di New York BEST DRESSED CELEBRITIES AT THE DEVIL WEARS PRADA 2 NYC Premiere! Notizie correlate Il Diavolo veste Prada 2, première evento moda: Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt incendiano il red carpet a New York (FOTO)Il 20 aprile 2026, il Lincoln Center di New York si è trasformato in una passerella di alta moda in occasione della première mondiale di Il Diavolo... Anne Hathaway e Meryl Streep regine di stile, così gli abiti delle premiere raccontano ‘Il diavolo veste Prada 2’Spopola tra le star di Hollywood il cosiddetto ‘method dressing’, una pratica che mixa marketing e styling pensata come metodo originale per la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viola Davis su Meryl Streep: Nessuno osò dirle che aveva dimenticato la battuta; Meryl Streep, sull'infanzia: Mio padre prendeva il giornale, si sedeva e gli servivano la cena; Il Diavolo veste Prada cambiò davvero la carriera di Meryl Streep? Ecco tutta la verità; Meryl Streep alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York sceglie Givenchy: l'abito a cappa con gli occhiali scuri stile Miranda Priestly. Meryl Streep alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York sceglie Givenchy: l'abito a cappa con gli occhiali scuri stile Miranda PriestlyMeryl Streep alla première Il diavolo veste Prada 2 veste Givenchy: i dettagli del look da red carpet a New York C’è un equilibrio sottile tra citazione e aggiornamento nel ritorno di Meryl Streep nei ... vogue.it Il Diavolo veste Prada 2, cast stellare a New York: Hathaway, Streep, Tucci e Blunt alla première mondiale. E c’è anche Lady GagaAl Lincoln Center il cast storico si riunisce per il sequel più atteso dell’anno: tra volti iconici e nuovi ingressi, Runway è pronta a tornare protagonista ... oggi.it Il diavolo veste Prada 2, Meryl Streep confessa: "Ecco a chi mi sono ispirata per Miranda Priestly, non è Anna Wintour" x.com ScreenWeek Cinema & Serie. Lady Gaga · RUNWAY. Premiere mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2 AVANGUARDIA PURA Al Lincoln Center di New York, red carpet stellare con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e Lady Gaga. #M - facebook.com facebook