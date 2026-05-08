Da Livigno a Genova a piedi per l’adunata degli Alpini | l’impresa con messaggio di Marco Cavazzi

Un uomo ha percorso a piedi una lunga tratta da Livigno a Genova, partecipando all’adunata degli Alpini. La sua scelta di camminare lungo il tragitto è stata motivata dall’intento di condividere un messaggio e di vivere un’esperienza personale. La partenza è avvenuta il 8 maggio 2026, e lungo il percorso ha attraversato alcune delle regioni più diverse del nord Italia.

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Livigno (Sondrio), 8 maggio 2026 – C’è chi ved e la luce in fondo al tunnel e chi sta per vedere. il mare. Il mare di Genova, quello che stasera darà il ben arrivato all’ alpino-camminatore Marco Cavazzi partito il 29 aprile da Livigno per raggiungere la città della Lanterna che quest’anno ospita la 97^ adunata nazionale delle Penne Nere. Residente a Mazzo - “al Mortirolo”, tiene a precisare – paese del quale è stato anche vicesindaco, professione artigiano, esperto in pavimentazioni esterne, Marco non è nuovo a queste massacranti marce alla volta delle adunate (ma ha all’attivo anche imprese estreme come la ritirata di Nikolajewka ) delle quali via social dà aggiornamenti in tempo reale mediante resoconti dettagliati e storie molto simpatiche sempre molto cliccati e commentati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Livigno a Genova a piedi per l’adunata degli Alpini: l’impresa (con messaggio) di Marco Cavazzi Notizie correlate Genova si prepara: 400mila persone per l’Adunata degli Alpini 2026Genova si prepara a ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio 2026, un evento che vedrà la città ligure accogliere circa 400... 97^ Adunata Nazionale degli Alpini: Genova capitale delle Penne Nere, tra memoria e celebrazioneSi avvicina uno degli appuntamenti più attesi del 2026: dopo 25 anni dall'ultima volta, da venerdì 8 a domenica 10 maggio Genova si trasforma nella...