Giunta Salis schierata con chi vuole boicottare l’adunata degli Alpini

La giunta comunale ha deciso di sostenere le posizioni di chi invita al boicottaggio dell’adunata degli Alpini, rifiutandosi di dissociarsi dalla manifestazione promossa da un’organizzazione femminista. Nel frattempo, sono state consegnate 62 medaglie al valore militare agli Alpini che hanno partecipato alla Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. La posizione del Comune è stata contestata dal centrodestra, che ha chiesto chiarimenti in merito.

Sono 62 le medaglie al valore militare concesse agli Alpini che combatterono durante la Resistenza. Dopo l’8 settembre 1943 anche le Penne nere, come tutti i militari italiani, si trovano allo sbando. Con chi stare quando tutto sembra perduto? Con i tedeschi, che da alleati sono diventati nemici? Con il re, che si è rifugiato al Sud? O con chi ha deciso di imbracciare il fucile contro il regime fascista? Ognuno prende la propria decisione. C’è chi sceglie di raggiungere la montagna insieme ai partigiani e chi, invece, preferisce raggiungere il lago, per combattere una guerra disperata sotto le bandiere della Repubblica sociale italiana. Ognuno arriva alla propria conclusione dopo enormi sofferenze.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giunta Salis schierata con chi vuole boicottare l’adunata degli Alpini Notizie correlate Comunicato Stampa: Adunata nazionale degli Alpini 2028I consiglieri regionali Alberto Bozza (Capogruppo di Forza Italia) e Matteo Pressi (Capogruppo di Stefani Presidente) hanno presentato una loro... Adunata Alpini, infuria la polemica per le chiusure. La giunta: "Coc attivo come nelle emergenze"Non si placa la polemica relativa ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio. Panoramica sull’argomento Genova, Piciocchi: La giunta Salis attacca ma non risolve i problemi. Cercano solo colpevoliGenova – Accusa la giunta Salis di «cercare colpevoli più che soluzioni ai problemi, per alimentare la contrapposizione politica». Sostiene che ci siano tutte le condizioni per chiedere una modifica ... ilsecoloxix.it La giunta Salis nega le autorizzazioni al circo Orfei: A Genova stop agli spettacoli con animaliLa giunta di Silvia Salis, a Genova, ha detto no al circo Africa, di Paolo Orfei, non concedendo le autorizzazioni sanitarie a causa dello sfruttamento, negli spettacoli, di animali vivi. E’ la ... genova.repubblica.it