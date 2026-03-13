Ladri notturni in azione a Codemondo e Cavriago

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo, ladri sono entrati nella Vecchia Latteria in via Teggi a Codemondo, portandosi via denaro. L’attività si è svolta senza che ci fossero testimoni o segnalazioni immediate, lasciando i proprietari a dover fare i conti con il danno subito. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Reggio Emilia, 13 marzo 2026 - Furto di denaro alla Vecchia Latteria, in via Teggi a Codemondo, alle porte della città capoluogo. La scorsa notte verso le quattro l’allarme, con l’intervento dei carabinieri. I ladri hanno forzato le grate poste a protezione di un accesso. Una volta all'interno dei locali, i malviventi hanno agito rapidamente asportando il fondo cassa quantificato in poco più di un centinaio di euro. Subito dopo il colpo, gli autori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Nonostante il tempestivo intervento delle pattuglie dell'Arma e l'immediato avvio delle ricerche nell'area circostante, i ladri non sono stati intercettati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri notturni in azione a Codemondo e Cavriago Articoli correlati Ladri in azione la Vigilia di Natale a Qualiano, ladri sorpresi ad arrampicarsi su un balconeMomenti di paura a Qualiano in via Giuseppe Di Vittorio la sera della Vigilia di Natale, quando alcuni residenti hanno sorpreso dei ladri in azione... Ostia–Eur–Centro, Azione: “Bus notturni estivi per ridurre gli incidenti sulla Colombo”Ostia, 26 febbraio 2026 – “Questa mattina abbiamo depositato in Assemblea Capitolina una mozione per attivare, già dall’estate 2026, la “Ostia... Altri aggiornamenti su Ladri notturni Temi più discussi: ??L'ultimo colpo dei ladri in paese: il bottino è (letteralmente) d’oro; Capriglia, ladri nell’oscurità: la comunità in allerta dopo i colpi nelle campagne; Cremona - Notte di furti; In giro con arnesi da scasso e una targa rubata: fermati ladri seriali. Ladri in azione nella notte tra Cavriago e Codemondo: carabinieri al lavoroCAVRIAGO (Reggio Emilia) – Due furti, uno saltato per il tempestivo arrivo dei carabinieri e uno a segno. Notte movimentata tra Cavriago e Codemondo. Il primo allarme è scattato 10 minuti prima delle ... reggionline.com Ladri di champagne in azione. Furto allo chalet Don Diego di GrottammareNel locale sul lungomare sud danneggiati anche tenda, porta e registratore di cassa. Il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri dopo la scoperta del furto ... lanuovariviera.it ASSALTO NOTTURNO AL RISTORANTE POSEIDON DI ACI TREZZA: RUBATA MERCE PER 40 MILA EURO. (di Angelo Trovato) Un pesante saccheggio ha colpito nella notte il ristorante Poseidon di Aci Trezza, sulla riviera castellese. Una coppia di ladri ha - facebook.com facebook Furti notturni al supermercato: incastrati due operai addetti alla rifornitura ift.tt/W78YRN9 x.com