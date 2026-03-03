Ladri in azione a Marina di Altidona

Durante il fine settimana, una coppia di giovani ha vissuto un momento di paura a Marina di Altidona. I ladri sono entrati in azione nella zona, causando disagio e preoccupazione tra i residenti. L’episodio si è verificato nel corso di un giorno che, inizialmente, prometteva tranquillità e relax. La vicenda ha coinvolto direttamente la coppia, che si trovava nel suo domicilio al momento del furto.

Un weekend che all'apparenza sarebbe dovuto essere tranquillo, di riposo, si è trasformato in un incubo per una coppia di giovani: Gianmarco V., 37 anni, architetto libero professionista, e Veronica D. A., parrucchiera di 29, entrambi residenti a Marina di Altidona. Alle 20 dello scorso venerdì la loro serenità è stata cancellata dall'irruzione di alcuni ladri, che hanno preso di mira l'abitazione di proprietà lungo la statale Adriatica, al primo piano di una palazzina, realizzando un colpo da oltre 2.200 euro. Non paghi, poco dopo, hanno agito anche all'interno di una casa alle loro spalle, in via Giotto, dopo aver rotto la telecamera di servizio del cortile.