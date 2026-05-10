Lacrime in pista | il profondo dolore di Marc Marquez dopo l’incidente al GP di Francia

Da napolipiu.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il Gran Premio di Francia, il pilota ha mostrato un forte stato emotivo, con lacrime in pista. L’incidente avvenuto durante la gara ha portato il motociclista a esprimere un forte dolore, visibile anche nel gesto di piangere subito dopo l’evento. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle condizioni del pilota o alle cause dell’incidente.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo recenti rapporti, Marc Marquez è stato visto in lacrime dopo il grave incidente avvenuto durante il Gran Premio di Francia. L’incidente è avvenuto mentre il pilota sembrava in buona forma, occupando il settimo posto nella gara Sprint, prima di essere sbalzato dalla sua moto. Il risultato dell’incidente è stato una frattura al quinto metatarso, una lesione che richiederà un intervento chirurgico. Marquez ha confermato ai giornalisti che oltre all’operazione alla gamba, deve anche affrontare un’operazione alla spalla già programmata.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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