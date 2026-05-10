Lacrime in pista | il profondo dolore di Marc Marquez dopo l’incidente al GP di Francia

Dopo il Gran Premio di Francia, il pilota ha mostrato un forte stato emotivo, con lacrime in pista. L’incidente avvenuto durante la gara ha portato il motociclista a esprimere un forte dolore, visibile anche nel gesto di piangere subito dopo l’evento. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle condizioni del pilota o alle cause dell’incidente.

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