Nel Gran Premio Sprint in Spagna, il pilota ha ottenuto una vittoria significativa dopo un incidente spettacolare in pista. L'evento si è svolto sotto gli occhi degli spettatori, con il pilota che ha saputo riprendersi e conquistare il primo posto. La gara ha visto momenti intensi e colpi di scena, culminando con questa vittoria ottenuta in modo deciso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha sfruttato al meglio il caos generato dalla pioggia per conquistare la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2026, tenutosi sul circuito di Jerez. Il pilota spagnolo ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Ducati, Francesco Bagnaia, in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Marquez ha iniziato la giornata nel migliore dei modi, ottenendo la pole position dopo una qualificazione bagnata, dove ha superato di giustezza Johann Zarco della LCR Honda.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Meravigliosa vittoria di Marc Marquez nel GP Sprint spagnolo dopo un incidente spettacolare.

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