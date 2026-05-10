Labanof missione in Etiopia per dare un nome ai morti della strage dell’Isola dei Conigli | Un obbligo morale

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Labanof, il laboratorio di antropologia forense dell'Università di Milano, ha inviato una missione in Etiopia per identificare le vittime della strage avvenuta sull’Isola dei Conigli. La missione mira a trovare e attribuire un nome a coloro che sono stati uccisi, garantendo loro un’identità che è stata loro negata. La presenza sul campo si inserisce in un’operazione volta a ricostruire le storie di persone scomparse e a restituire loro un’identità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 10 maggio 2026 – Diritto all’identità. Anche oltre il diritto alla vita che non hanno avuto in Europa, perché l’hanno persa nel viaggio che costava loro quasi quattromila euro e chissà quali sacrifici, finito con una beffa atroce sull’ultimo miglio, meno di un chilometro dalle coste di Lampedusa e ancora più vicino all’Isola dei Conigli, alla spiaggia eletta la più bella del mondo in quel 2013 in cui, il 3 ottobre, di sicuro 368 esseri umani - ma si stimano anche una ventina di dispersi - annegarono in una delle più grandi stragi dall’inizio del secolo nel Mediterraneo. Etiopi e soprattutto eritrei, naufragarono su un peschereccio libico che s’era piantato in mezzo al mare: qualcuno diede fuoco a uno straccio per chiedere aiuto, il fumo spaventò la gente stipata, la barca si ribaltò.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

labanof missione in etiopia per dare un nome ai morti della strage dell8217isola dei conigli un obbligo morale
© Ilgiorno.it - Labanof, missione in Etiopia per dare un nome ai morti della strage dell’Isola dei Conigli: “Un obbligo morale”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Fosse Ardeatine, a 82 anni dalla strage s’indaga per dare un nome alle 7 vittime non identificateIl progetto dell’Università di Firenze si basa su appello ai familiari e analisi del Dna per identificare gli ultimi ignoti dell’eccidio del 24 marzo...

Eduardo Verástegui: «Con Meloni e Ballard contro la tratta dei bambini: proteggerli è un obbligo morale»«Accanto a Giorgia Meloni e Tim Ballard, continuiamo ad avanzare nell’impegno di eradicare la tratta di bambini in Italia e nel mondo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web