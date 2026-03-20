Fosse Ardeatine a 82 anni dalla strage s'indaga per dare un nome alle 7 vittime non identificate

A 82 anni dalla strage delle Fosse Ardeatine, le autorità italiane hanno avviato un’indagine per identificare sette delle vittime ancora sconosciute. Il progetto, promosso dall’Università di Firenze, prevede il coinvolgimento dei familiari e l’uso di analisi del DNA per cercare di attribuire un nome a chi è rimasto senza identità. L’obiettivo è restituire un’identità a queste persone e completare così il quadro di quella tragedia.

Il progetto dell’Università di Firenze si basa su appello ai familiari e analisi del Dna per identificare gli ultimi ignoti dell’eccidio del 24 marzo 1944 in cui furono uccise 335 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una selezione di notizie su Fosse Ardeatine

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Roma ricorda le Fosse Ardeatine: il 24 marzo cerimonia in Campidoglio https://www.lacapitale.it/articolo/roma-ricorda-le-fosse-ardeatine-il-24-marzo-cerimonia-in-campidoglio - facebook.com facebook

82 anni fa il massacro delle Fosse Ardeatine. Il 24 marzo alle 15, in Piazza del Campidoglio, Roma ricorda le 335 vittime con una cerimonia e il concerto della Banda della Polizia Locale. La partecipazione è libera e gratuita. Info ow.ly/jhy250Ywkny #Cu x.com