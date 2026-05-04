Eduardo Verástegui ha incontrato recentemente i leader politici e attivisti impegnati nella lotta contro la tratta di minori. Durante l'incontro, ha ribadito l'importanza di proteggere i bambini, sottolineando come sia un dovere morale agire contro questa piaga. La discussione ha coinvolto strategie e iniziative per contrastare il fenomeno sia a livello nazionale che internazionale. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a dettagli specifici o risultati concreti dell'incontro.

«Accanto a Giorgia Meloni e Tim Ballard, continuiamo ad avanzare nell’impegno di eradicare la tratta di bambini in Italia e nel mondo. Proteggere i bambini non è opzionale, è un obbligo morale. Il lavoro continua». A scriverlo sui propri social, postando una foto con il presidente del Consiglio, è stato il produttore, attore e attivsta Eduardo Verástegui, impegnato da anni nella lotta per la difesa dell’infanzia sfruttata e protagonista del film Sound of freedom – Il canto della libertà, che racconta la storia vera del salvataggio di bambini vittime di sfruttamento sessuale, da parte di Tim Ballard, ex agente del governo americano. Secondo quanto ricostruito dall’ Adnkronos, che ha intervistato Verástegui, l’incontro sarebbe avvenuto all’aeroporto militare di Roma.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Eduardo Verástegui: «Con Meloni e Ballard contro la tratta dei bambini: proteggerli è un obbligo morale»

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