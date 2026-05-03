Il Prato batte l’Aquila Montevarchi ma chiude terzo | ai playoff sarà sfida con il Siena

Il Prato ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva battendo l’Aquila Montevarchi, ma la squadra si è piazzata terza nel girone E di Serie D. La classifica finale del campionato ha portato alla qualificazione ai playoff, dove affronterà il Siena in una sfida che si svolgerà nelle prossime settimane. La partita si è disputata il 3 maggio 2026 e ha confermato il buon momento della squadra, anche se non è riuscita a raggiungere il secondo posto.

Prato, 3 maggio 2026 - La sesta vittoria consecutiva non basta al Prato per agguantare il secondo posto nel girone E di Serie D. Cesari firma l’1-0 contro l’Aquila Montevarchi, ma contemporaneamente il Tau Altopascio batte in rimonta il Follonica Gavoranno. Lanieri e lucchesi chiudono alla pari, ma Risaliti e compagni sono terzi per lo scontro diretto sfavorevole. Al Lungobisenzio si fa comunque festa: fra una settimana, sarà il Siena a sfidare i biancazzurri nel primo turno playoff. Non mancano le novità di formazione nel Prato: Cesari e D’Orsi si riprendono un posto nell’undici di partenza a discapito rispettivamente di Limberti e Zanon. In avanti comincia Mencagli dal 1?, mentre Rossetti si accomoda inizialmente in panchina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Prato batte l’Aquila Montevarchi, ma chiude terzo: ai playoff sarà sfida con il Siena Notizie correlate Timberwolves ai Playoff: la sfida decisiva per il terzo postoI Minnesota Timberwolves si trovano a un bivio decisivo mentre la stagione regolare volge al termine, con l’obiettivo di blindare una posizione tra... Ravenna, sfida decisiva a Pesaro: il terzo posto punta ai playoffIl Ravenna si prepara a affrontare la sfida decisiva contro il Vis Pesaro in un momento cruciale per le ambizioni della squadra romagnola. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tabellino partita Aquila Montevarchi 1902 vs Sporting Club Trestina; Serie D, il FolGav batte lo Scandicci ma i playout sono vicini; Scheda squadra Prato; Tabellino partita Prato vs Grosseto 1912. Il Prato batte l’Aquila Montevarchi, ma chiude terzo: ai playoff sarà sfida con il SienaIl gol di Cesari basta per abbattere la resistenza degli aretini. Anche il Tau vince: sono i lucchesi ad agguantare la seconda piazza ... lanazione.it Il Montevarchi chiude la stagione al Lungobisenzio di PratoIl Montevarchi, per l’ultima giornata di campionato sarà al Lungobisenzio di Prato per una partita non facile in quanto la squadra laniera è in piena lotta con Tau Altopascio e Siena per la conquist ... valdarnopost.it Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. comunica di aver presentato preannuncio di ricorso inerente la gara della categoria Under 19 - Juniores Nazionale - Finale Play - Off (girone F) svoltasi nel pomeriggio odierno - Sabato 02/05/26 ore 16:00 - contro il V.A. facebook