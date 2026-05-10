La Vianese inizia l’avventura play off Campagnola | vinci o sei retrocesso

La Vianese ha dato il via alla fase playoff, mentre il campionato di domenica pomeriggio alle 16 si concentra su una sfida decisiva per la salvezza e la promozione, con il messaggio chiaro di Campagnola: vincere o retrocedere. In tutta la provincia, sedici squadre di calcio dilettanti sono impegnate tra obiettivi di promozione e mantenimento della categoria.

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