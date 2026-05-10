La Vianese inizia l’avventura play off Campagnola | vinci o sei retrocesso

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Vianese ha dato il via alla fase playoff, mentre il campionato di domenica pomeriggio alle 16 si concentra su una sfida decisiva per la salvezza e la promozione, con il messaggio chiaro di Campagnola: vincere o retrocedere. In tutta la provincia, sedici squadre di calcio dilettanti sono impegnate tra obiettivi di promozione e mantenimento della categoria.

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Sedici club reggiani fra obiettivo salto di categoria e salvezza nella domenica del calcio dilettanti (ore 16.30). Dopo aver centrato il bronzo in Eccellenza, la Vianese si rituffa negli spareggi dopo la cavalcata dell’anno scorso, ricevendo sul proprio sintetico la sorprendente matricola Pontenurese con la possibilità di sfangarla anche col pari sui 120’. I rossoblù devono riscattare i due ko di misura (doppio 0-1) incassati dai piacentini durante la stagione regolare. Si riaffrontano, a distanza di una settimana (2-2 in altalena) e sempre sul sintetico di San Michele causa i lavori sul "Pincelli" di Formigine, Real Formigine e Campagnola con in palio la permanenza nella Serie A dei Dilettanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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