E ora l’avventura play off | Servirà la miglior Zenith

La squadra si prepara ad affrontare i playoff, consapevole delle difficoltà. La stagione si è conclusa con una vittoria, anche se ci sono aspetti da migliorare. La squadra ha dichiarato di essere pronta per questa fase, nonostante le sfide che la attendono. La qualificazione dipenderà dalla capacità di affrontare le partite con il massimo impegno, considerando anche le problematiche emerse durante l’annata.

"Siamo pronti a giocarci i play off, anche se non sarà semplice. L’annata si è chiusa con una vittoria e questo è importante, ma ci sono anche delle note negative alle quali purtroppo dovremo far fronte". E’ già proiettato sulla sfida di domenica prossima contro lo Sporting Cecina l’allenatore della Zenith Prato, Simone Settesoldi, che si gode nel complesso il terzo posto ottenuto nel girone A di Eccellenza, a maggior ragione dopo l’ultimo successo in casa del San Giuliano. "Siamo stati primi e secondi in classifica per buona parte della stagione. Abbiamo poi chiuso in terza posizione e questo, soprattutto nel finale, ci ha creato un...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Servirà la zona nord di Brescia. Il 29 dalle 15.30 i cittadini potranno accedere alla struttura e partecipare ad un momento informativo. Per l’occasione sarà distribuito gratuitamente il compost prodotto dagli scarti verdi - facebook.com facebook

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