La vanonizzazione della Tv dopo Ornella la terza età è una nuova giovinezza

Negli ultimi tempi la televisione ha mostrato un cambiamento nella rappresentazione delle persone anziane, con protagonisti over che assumono ruoli di rilievo. Dopo la popolarità di alcune figure note, questa tendenza si è estesa ad altre personalità, portando a una nuova attenzione verso le persone di età avanzata. La presenza di queste figure pubbliche in programmi e servizi si è intensificata, contribuendo a un rinnovato spazio per la terza età nel panorama televisivo.

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