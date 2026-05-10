La vanonizzazione della Tv dopo Ornella la terza età è una nuova giovinezza
Negli ultimi tempi la televisione ha mostrato un cambiamento nella rappresentazione delle persone anziane, con protagonisti over che assumono ruoli di rilievo. Dopo la popolarità di alcune figure note, questa tendenza si è estesa ad altre personalità, portando a una nuova attenzione verso le persone di età avanzata. La presenza di queste figure pubbliche in programmi e servizi si è intensificata, contribuendo a un rinnovato spazio per la terza età nel panorama televisivo.
La nuova centralità delle figure over è una caratteristica degli ultimi anni. Berti, Maionchi, Zanicchi, icone che si muovono nel solco dell'esempio di Ornella Vanoni e dimostrano come la terza età in Tv funzioni molto di più al femminile che al maschile: non racconta la decadenza della vecchiaia, ma la rifioritura dello spirito.🔗 Leggi su Fanpage.it
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