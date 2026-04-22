Un nuovo studio evidenzia come il desiderio e la soddisfazione legati al piacere sessuale possano continuare a essere presenti anche in età avanzata. La ricerca mostra che le persone di diverse fasce di età mantengono un interesse attivo in questo ambito, sfatando l’idea che il piacere sia esclusivo di una fase giovanile. I risultati indicano che il desiderio può essere vivo e intenso anche oltre i quarant’anni.

Si dice spesso che la vita inizi a quarant’anni, ma la verità è che il piacere non ha una data di scadenza stampata sulla carta d’identità. Per troppo tempo, la società ha guardato all’intimità dopo una certa età con imbarazzo o, peggio, come se fosse un capitolo ormai chiuso. Niente di più sbagliato! Oggi sappiamo che la sessualità è un’energia vitale che ci accompagna sempre e che, anzi, con l’esperienza può trasformarsi in qualcosa di ancora più profondo e consapevole. Riscoprire la propria dimensione erotica dopo i 65 anni non è solo una questione di svago, ma un vero e proprio elisir per la salute psicofisica. I vantaggi di una vita sessuale attiva (che includa il rapporto di coppia, ma anche l’autoerotismo e l'affettività) sono innumerevoli e scientificamente provati.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Il Sesso Non ha Età: la Nuova Giovinezza del Piacere

Il sesso ha una data di scadenza Menopausa, desiderio e fantasie | Dott.ssa Raffaela Di Pace

Notizie correlate

Dal fallimento al tetto del mondo: così il volley azzurro ha programmato la sua nuova età dell'oroPerché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di...

Dal porno in coppia al sesso via social, il piacere e gli italiani nella fotografia Censis(Adnkronos) – Dal porno guardato in coppia ai partner sessuali cercati sui social fino a foto e video ripresi durante i rapporti.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: ANCHE IL SESSO È IN RECESSIONE I rapporti sessuali calano da decenni (ma l’eros no); Ho 24 anni e non so cosa sia il sesso: non è una scelta religiosa, quando arrivo al punto con un ragazzo trovo sempre la scusa per...; Il sesso e gli italiani, boom dei rapporti a tre. Femmine più precoci dei maschi, solo 6 uomini su 10 capiscono il no di una donna; La forza eversiva del pensiero. Simone de Beauvoir e la sua sfida.

«Ho 24 anni e non so cosa sia il sesso: non è una scelta religiosa, quando arrivo al punto con un ragazzo trovo sempre la scusa per fermarmi»Giulia ha 24 anni e non ha mai fatto sesso. Per molti non rappresenterebbe un problema, a volte bisogna solo aspettare il momento giusto. Per lei però è motivo di grande disagio. leggo.it

La posta di Gramellini: «Non faccio più sesso col mio compagno, ma siamo una coppia aperta e soddisfiamo il nostro bisogno fuori di casa. E funziona»«Ho sofferto anni per la mia incapacità di vivere una relazione monogama, con tradimenti e sensi di colpa, inseguendo un modello per me irraggiungibile. Oggi, con la mia relazione aperta, sono sereno» ... corriere.it

Il sesso Non più tabù ma vocazione naturale. Ecco come si sono emancipati gli italiani (e le donne) da molte delle norme sociali del passato - facebook.com facebook