Ci sono romanzi che si leggono e altri che si assorbono lentamente, quasi con fatica. La tua casa pagherà di Steph Cha tradotto da Andrea Russo ed edito 21 lettere, appartiene a questa seconda categoria. Non è una lettura comoda, né vuole esserlo. Fin dalle prime pagine si percepisce che la storia affonda le radici in qualcosa di reale, ancora irrisolto, ancora doloroso. Ed è proprio questa tensione costante tra finzione e realtà a renderlo un libro difficile da ignorare. Trama. La storia si muove tra passato e presente, seguendo due personaggi principali: Grace, giovane donna della comunità coreano-americana, e Shawn, uomo afroamericano segnato da una perdita che non ha mai smesso di pesare sulla sua vita.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LA TUA CASA PAGHERÀ di Steph Cha: recensione

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