Il libro “Scegli la tua vita” di Daniel Lumera è stato presentato in un dehors di vetro del museo Poldi Pezzoli, a Milano. La location si affaccia su un giardino nascosto dietro via Manzoni. La presentazione si è svolta in una giornata di sole, con un pubblico composto da appassionati e curiosi. L’autore ha partecipato a un dialogo con il pubblico, condividendo alcuni passaggi del suo testo.

L a presentazione del libro di Daniel Lumera ( Scegli la tua vita, Solferino) è avvenuta nel dehors del museo Poldi Pezzoli, una veranda di vetro affacciata su quel magnifico giardino che corre secreto dietro via Manzoni, a Milano. La bellezza ha fatto la sua parte. Ha generato nei presenti “la fiducia nell’abbandono” senza temere colpi e contraccolpi. Introduzione alla meditazione: una guida facile in 6 punti X Leggi anche › Daniel Lumera: «Coltivare la leggerezza è un atto politico» Sta di fatto che – un’ora e mezza di parole dopo – davanti a me una sessantina di persone si abbracciava a occhi lucidi. Chiaramente non era stato a causa né per merito mio, le mie domande più o meno erano le solite, con il desiderio di fare da ponte al testo senza troppo commentare.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Scegli la tua vita” di Daniel Lumera: la recensione di Barbara Stefanelli

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