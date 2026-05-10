La tenacia discreta di una madre dona e riempie la vita oltre la sclerosi multipla
Verdiana Iezzi ha ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla, ma non ha rinunciato ai suoi obiettivi di vita. Nonostante le difficoltà, ha completato gli studi universitari, trovato un impiego e ha portato avanti il percorso di maternità. La sua esperienza mostra come, anche in presenza di una malattia cronica, sia possibile mantenere le proprie aspirazioni e vivere con determinazione.
LA STORIA. Verdiana Iezzi, di fronte alla diagnosi non ha abbandonato i suoi obiettivi: laurea, lavoro e maternità. «Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini» scriveva Christian Bobin, poeta della vita minuta e del sacro nascosto nelle pieghe del quotidiano. Ma quelle parole prendono forma concreta entrando nella casa di Verdiana Iezzi, a Costa di Mezzate: nel giardino due cagnolini scorrazzano sull’erba, Lorenzo, un bambino di due anni, gioca con la palla, e c’è una valigia pronta accanto alla porta. Verdiana, infatti, sta per diventare mamma per la seconda volta, il termine della gravidanza è scattato il 9 maggio, ieri. E per arrivare fino a qui per lei ci è voluto il doppio del coraggio: dal 2014 convive con la sclerosi multipla.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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