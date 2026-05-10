Verdiana Iezzi ha ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla, ma non ha rinunciato ai suoi obiettivi di vita. Nonostante le difficoltà, ha completato gli studi universitari, trovato un impiego e ha portato avanti il percorso di maternità. La sua esperienza mostra come, anche in presenza di una malattia cronica, sia possibile mantenere le proprie aspirazioni e vivere con determinazione.

LA STORIA. Verdiana Iezzi, di fronte alla diagnosi non ha abbandonato i suoi obiettivi: laurea, lavoro e maternità. «Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini» scriveva Christian Bobin, poeta della vita minuta e del sacro nascosto nelle pieghe del quotidiano. Ma quelle parole prendono forma concreta entrando nella casa di Verdiana Iezzi, a Costa di Mezzate: nel giardino due cagnolini scorrazzano sull’erba, Lorenzo, un bambino di due anni, gioca con la palla, e c’è una valigia pronta accanto alla porta. Verdiana, infatti, sta per diventare mamma per la seconda volta, il termine della gravidanza è scattato il 9 maggio, ieri. E per arrivare fino a qui per lei ci è voluto il doppio del coraggio: dal 2014 convive con la sclerosi multipla.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La tenacia discreta di una madre dona e riempie la vita oltre la sclerosi multipla

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