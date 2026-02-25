Ho la sclerosi multipla soffro per i dolori A volte la vita delle persone fa schifo In casa di mia madre c’erano uomini che andavano e venivano e droga | il racconto di Christina Applegate

L'attrice ha ripercorso la sua vita nel libro di memorie "You with the sad eyes". Tra i temi le relazioni amorose violente, l'infanzia e la malattia Christina Applegate ha deciso di raccontare la verità “cruda e sincera” sulla sua vita nel libro di memorie “You with the sad eyes”. Come raccontato a People, l’attrice riflette sulla fama arrivata con il film “Non dite a mamma che la babysitter è morta!” di Stephen Herek, ma anche sulla maternità e la convivenza con la sclerosi multipla. Applegate ha avuto la diagnosi della malattia nel 2021. La 54enne trascorre gran parte della giornata a letto perché muoversi è doloroso. Christina, mamma di Sadie, ha raccontato di poter sempre contare sul marito e musicista Martyn LeNoble. Recentemente l’attrice ha deciso di affrontare il dolore per accompagnare la figlia 15enne a scuola e trascorrere con lei momenti preziosi: “Soffro per i dolori ma voglio accompagnarla; è la cosa che preferisco fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

