La vita con la sclerosi multipla Roberto Magnani porta a teatro il suo one man show In Felice
Domenica 19 aprile alle 17, sul palco del Cineteatro Victor, arriva il monologo teatrale di Roberto Magnani intitolato
Domenica 19 aprile, alle ore 17, sul palcoscenico del Cineteatro Victor arriva il santarcangiolese RobertoMagnani con “In Felice”. In questo one man show, di cui è anche autore, Magnani porta in scena la sua vita con la sclerosi multipla, sua compagna da oltre 13 anni, raccontando con ironia le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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