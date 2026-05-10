La Tema Sinergie sfiora la vittoria a Vigevano
La Tema Sinergie si presenta a Vigevano per la seconda partita della serie, arrivando molto vicina alla vittoria. La squadra dimostra di essere in grado di competere con l’Elachem Vigevano, mantenendo un buon livello di gioco durante l’incontro. La gara si conclude senza che la Tema Sinergie ottenga il risultato pieno, ma con segnali positivi in vista delle prossime sfide.
La Tema Sinergie arriva ad un passo dalla vittoria in gara 2, confermando di poter tener testa all’Elachem Vigevano. Dopo un ottimo primo tempo, i Raggisolaris incassano un pesante break nel terzo quarto, riuscendo comunque a reagire e a giocarsi la vittoria fino alla fine. “Un segnale di gran.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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La Tema Sinergie incappa in una serata no: Fabriano espugna FaenzaGuardare avanti e dare il massimo nelle ultime due gare della stagione regolare per chiudere all’ottavo posto.