Vittoria contro Piombino | la Tema Sinergie conquista l' accesso ai playoff

La squadra di serie B ha ottenuto una vittoria importante contro Piombino, che le garantisce l’accesso ai playoff. Questa squadra, presente in questa categoria dal 201516, ha partecipato ai playoff in tutte le stagioni successive, fatta eccezione per il primo anno. La vittoria contro Piombino conferma la continuità di questa presenza e permette ai giocatori di competere nella fase successiva del campionato.

E playoff sia. Continua la tradizione dei Raggisolaris che da quando sono in serie B, stagione 201516, hanno sempre giocato i play off tranne che nel primo anno. Questo ottimo risultato è arrivato grazie alla vittoria nel play in con la Solbat Piombino, confermatasi un’ottima squadra, e regala.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Vittoria d’oro, ma col brivido: contro Jesi la Tema Sinergie cala il tris di vittorie di filaUn errore nel finale poteva costare caro, ma non cancella una prestazione positiva dal lato difensivo e caratteriale contro una squadra davvero... Juventus Next Gen, la vittoria contro la Ternana vale l’accesso matematico ai play-off di Serie C. I dettaglidi Marco BaridonJuventus Next Gen, traguardo importante per i ragazzi di Brambilla che con tre giornate di anticipo ottengono il pass per i play-off. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Basket, Tema Sinergie perde a Latina. Ora i play in con la vincente di Jesi e Piombino; VIRTUS ROMA CHIUDE PRIMA,ECCO TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI POST SEASON; Serie B - Tema Sinergie Faenza: a Latina prova generale in vista dei play-in; Serie B Alle 18 al PalaCattani arriva Piombino. Spareggio playoff. Servono i veri Raggi. Basket: Raggisolaris ai playoff. Faenza esulta dopo il successo su PiombinoObiettivo centrato: la Tema Sinergie Faenza conquista i playoff battendo la Solbat Piombino 81-77 al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. Per i Raggisolaris si tratta di ... ravennawebtv.it Serie B - La Tema Sinergie riceve Piombino: in premio ci sono i playoffUna sfida che mette in palio i play off. Domenica alle 18 la Tema Sinergie ospiterà la Solbat Piombino nel secondo turno play in: la vincente affronterà l’Elachem Vigevano ... pianetabasket.com La Tema Sinergie Faenza si prepara al play-in contro Piombino e capitan Fragonara avverte: "Dobbiamo trovare continuità, perché quando non segniamo perdiamo solidità difensiva, ma se giochiamo insieme possiamo mettere in difficoltà chiunque" https://tel - facebook.com facebook