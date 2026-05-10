A Toronto, la leader politica è stata accolta con attenzione dal premier canadese, che l'ha invitata a partecipare a un evento. La sua presenza è stata notata e commentata nelle cronache locali, poiché rappresenta un punto di riferimento in un momento di attenzione internazionale. La visita si inserisce in un quadro di incontri e discussioni di rilievo, con il coinvolgimento di figure di spicco del panorama politico.

A Toronto l’hanno vista arrivare. Se non altro perché lì l’ha invitata il premier canadese Mark Carney. Ma la tappa nordamericana è fondamentale, nel percorso di Elly Schlein. Al Global Progress Action Summit, la segretaria del Pd si è giocata un’altra carta importante per riaffermare le proprie convinzioni in politica estera e il suo stesso ruolo di leader in pectore del centrosinistra italiano, a un anno dalle elezioni politiche e in aperta e diretta competizione con Giorgia Meloni. La strategia è chiara e ormai avviata da tempo. Prima la convergenza sbandierata a più riprese con Pedro Sánchez, premier spagnolo e forte punto di riferimento dei progressisti europei.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tela globale di Schlein. Leader nel nome di Obama per "un nuovo ordine"

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