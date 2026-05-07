Schlein a Toronto | l’incontro con Obama per il nuovo asse globale

A Toronto, la leader politica ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti, in un incontro che ha attirato l'attenzione di diversi leader mondiali. L'evento si inserisce nel quadro delle strategie internazionali e delle alleanze politiche in corso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sui contenuti del colloquio o sulle reazioni ufficiali di altri paesi coinvolti.

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