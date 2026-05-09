Schlein chiede la patente di anti-Meloni a Obama Sanchez e Lula e la spara grossa | Nuovo ordine mondiale…

La segretaria del Partito Democratico ha recentemente rivolto inviti pubblici a leader di altri paesi, chiedendo loro di sostenere un’immagine di opposizione forte alla presidente del Consiglio. Durante alcune dichiarazioni, ha parlato di un possibile “nuovo ordine mondiale” e di un’alleanza internazionale contro le politiche del governo italiano. La sua azione si inserisce in un confronto aperto con un ex ministro, che rappresenta un altro fronte nella corsa alla leadership del centrosinistra.

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La sfida con Conte per la leadership del centrosinistra passa anche per qualche passerella all’estero dove i leader della sinistra mondialista si preparano a “legittimare” la segretaria del Pd come anti-Meloni in grado di strappare l’Italia alla destra, da qui a un anno. D a ieri, a Toronto, la Schlein è ospite del premier canadese Mark Carney al Global Progress Action Summit dove ha preso la parola nel panel “Costruire il potere democratico”. Ieri la Schlein ha visto Obama e se n’è molto vantata, anche se, a quanto pare, non si è andati oltre un genrico augurio “alla giovane leader italiana”. Ma la Schlein conta di farsi sostenere anche dal suo “amico” spagnolo, Pedro Sanchez, che a detta della leader del Pd avrebbe nella ricetta spagnola una carta formidabile da giocare anche in Italia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schlein chiede la patente di anti-Meloni a Obama, Sanchez e Lula e la spara grossa: “Nuovo ordine mondiale…” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Schlein a Toronto vede Obama: “Qui per ricostruire ordine mondiale, no a legge del più forte”(Adnkronos) – La leader del Pd Elly Schlein a Toronto per il Global progress action summit ha incontrato ieri il premier canadese Mark Carney, che ha... Leggi anche: Schlein chiede l’investitura a Sánchez ma sa solo ripetere la ricetta Meloni